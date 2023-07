LNG-Terminal Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Energie Landesregierung stellt sich gegen LNG-Pläne auf Rügen Von dpa | 06.07.2023, 20:15 Uhr

Noch diese Woche soll in Bundestag und Bundesrat eine Entscheidung fallen. Doch die Kritik an den Plänen zum Bau eins LNG-Terminals auf Rügen hält an. Die Landesregierung lehnt das Projekt ab.