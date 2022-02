Sturmtief Zeynep FOTO: Frank Hammerschmidt Wirtschaft Landesforsten: Große Sturmschäden in den Wäldern Von dpa | 22.02.2022, 10:16 Uhr | Update vor 2 Std.

Die schweren Stürme der vergangenen Tage haben nach einer ersten Beurteilung der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) große Schäden in den Wäldern angerichtet. Man rechne mit etwa 60.000 Festmetern Sturmholz, teilte Direktor Tim Scherer am Dienstag mit. Das entspreche knapp 30 Prozent der jährlichen Einschlagmenge. „Summa summarum aber können wir zum jetzigen Zeitpunkt behaupten, dass wir voraussichtlich mit einem blauen Auge davongekommen sind“, so Scherer.