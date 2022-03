Straßenbau FOTO: Sebastian Gollnow Infrastruktur Land bringt marode Straßen und Brücken in Schuss Von dpa | 04.03.2022, 11:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Schleswig-Holstein lässt im Zentrum des Landes zahlreiche Straßen, Brücken und Radwege sanieren. Dies betrifft 73 Kilometer Landesstraßen und 26 Kilometer Radwege in den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg sowie in den Städten Kiel und Neumünster, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Das Land habe jetzt die Zuschläge an Baufirmen erteilt.