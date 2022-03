KWS Saat SE FOTO: Swen Pförtner Ukraine-Krieg KWS Saat senkt Prognosen Von dpa | 04.03.2022, 16:04 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Saatgutkonzern KWS Saat hat wegen des Ukraine-Krieges seine Prognosen gekappt. Das Umsatzwachstum dürfte in diesem Geschäftsjahr (bis Ende Juni) mit 6 bis 8 Prozent jeweils 3 Punkte unter dem bisherigen Ziel liegen. Vom erzielten Umsatz sollen nun 8 bis 9 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) bleiben, teilte der Konzern am Freitag mit. In der jüngst angehobenen Prognose war das Management von einer Gewinnmarge von 10 Prozent ausgegangen.