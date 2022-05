Ferkel im Sauenstall: Deutschlands größter Schweinehalter, die LFD Holding, schlägt eine Art Ausstiegsprämie für Schweinehalter vor, die gegen eine Geldzahlung weniger Schweine halten. FOTO: Michael Gründel „Wirksamer als Tempolimit“ Abwrackprämie für Ställe? Größter Schweinehalter für Ausstiegsprämie Von Dirk Fisser | 18.05.2022, 05:10 Uhr

Niemand hält in Deutschland mehr Schweine als die LFD Holding, mehr als eine Million Ferkel „produziert“ der Konzern im Jahr. Ausgerechnet dieses Unternehmen fordert nun eine Art Abwrackprämie für Ställe in Deutschland. Hilft das der Schweinebranche aus der Krise? Bauern in Niedersachsen sind offenbar dagegen.