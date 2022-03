Der Krieg in der Ukraine setzt dem Aktienmarkt weiter zu. FOTO: Arne Dedert/dpa Aktien im Aufwind Börse in Kriegszeiten: Welche Branchen plötzlich hoch im Kurs sind Von Corinna Clara Röttker | 02.03.2022, 10:24 Uhr

Der Krieg in der Ukraine treibt manche Branche an der Börse besonders an. Anleger können profitieren, sie müssen teilweise aber moralische Bedenken zur Seite legen. Ein Überblick, welche Aktien an der Börse derzeit anziehen.