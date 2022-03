Autoproduktion FOTO: Matthias Rietschel Konjunktur Krieg lässt Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung platzen Von dpa | 17.03.2022, 15:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Gewicht der Ukraine und Russlands in der Weltwirtschaft ist eigentlich gar nicht so groß. Die Folgen des Krieges in Osteuropa sind dennoch gewaltig.