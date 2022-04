Kreuzfahrtschiff FOTO: Bernd Wüstneck Tourismus Kreuzfahrtschiff „Aidadiva“ eröffnet Saison in Warnemünde Von dpa | 07.04.2022, 02:27 Uhr | Update vor 27 Min.

Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs „Aidadiva“ wird am kommenden Montag die Kreuzfahrtsaison in Warnemünde eröffnet. Wie das Unternehmen Aida Cruises berichtete, wird das Schiff aus Hamburg kommen und dann zu einer viertägigen Kurzreise nach Schweden aufbrechen. Bereits drei Tage (14. April) später werde die „Aidamar“ von Gran Canaria kommend in Warnemünde eintreffen. Die erste Reise der „Aidavita“ ist für den 24. Juli geplant. Insgesamt seien 30 Anläufe der „Aidadiva“, 24 Anläufe der „Aidamar“ und 6 Anläufe der „Aidavita“ in diesem Jahr vorgesehen. Gegen Ende Oktober/Anfang November würden sich die letzten AIDA Schiffe aus Warnemünde verabschieden, hieß es.