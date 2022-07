Aus der Mineralölbranche wurde auf die hohen Preise in Rotterdam verwiesen, wo verarbeitete Mineralölprodukte gehandelt werden. Dort kostete eine Tonne Superbenzin am Dienstag 1137 US-Dollar, zu Jahresbeginn lag ihr Preis noch bei 921 US-Dollar. Der schwache Euro, der am Mittwoch bei rund 1,30 US-Dollar lag, verteuert die Importe.

Auch der Diesel-Preis zog seit Jahresbeginn in Rotterdam von 942 Dollar je Tonne auf 1056 Dollar an. Jedoch lag der Preis an den Zapfsäulen für diese Mineralölsorte laut ADAC aktuell mit 1,51 Euro unter dem Rekordwert von 1,54 Euro.

Es gebe einen starken Kostendruck auf der Beschaffungsseite, hieß es aus der Mineralölbranche. Die hohen Rohölnotierungen werden unter anderem auf die instabile politische Lage in Syrien zurückgeführt. Auch der ADAC verwies auf die hohen Rohölpreise von mehr als 128 Dollar je Barrel der Sorte Brent.