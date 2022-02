Wohnungsbau FOTO: Uwe Anspach Wirtschaft Knappes Material und Personalengpässe bremsen Wohnungsbau Von dpa | 23.02.2022, 12:20 Uhr | Update vor 3 Std.

Engpässe bei Material und Personal bremsen den Wohnungsbau der privaten Wohnungswirtschaft im Norden. Seit vorigem Jahr habe sich die Situation auf den Baustellen nochmals verschärft, teilte der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) am Mittwoch in Hamburg mit. „Wir haben mit Materialknappheit, steigenden Preisen und Fachkräftemangel zu kämpfen. Dass unsere Mitgliedsunternehmen dennoch so viele Wohnungen fertiggestellt haben, ist beachtlich“, sagte Verbandschef Sönke Struck.