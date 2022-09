Kläranlage Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Umwelt Kläranlagen gehen Chemikalien zur Wasserreinigung aus Von dpa | 09.09.2022, 15:28 Uhr

Die rasant steigenden Energiepreise belasten die Produktion in der Chemiebranche, viele Stoffe sind derzeit knapp. Nun fehlt es an Salzsäure - was Folgen für die Umwelt haben könnte.