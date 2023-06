Kinderrechte Foto: Annette Riedl/dpa/dpa-tmn up-down up-down Web-Tipp Kinderrechte ins Grundgesetz? „Kinder-Ministerium“ klärt auf Von dpa | 12.06.2023, 04:19 Uhr

Wie regiert man? Was sind Kinderrechte? Mit einem Webangebot, das sich an die Jüngsten richtet, will das Bundesfamilienministerium für Politik sensibilisieren. Und gibt auch Infos zum Taschengeld.