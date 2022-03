Pommes FOTO: Christoph Reichwein Gastgewerbe Keine Pommes mehr: Wirte ändern Speisekarte wegen Ölmangels Von dpa | 29.03.2022, 17:16 Uhr | Update vor 48 Min.

Angesichts knapper und teurer gewordener Speiseöle streichen einige Restaurants beliebte Klassiker von ihren Karten. So hat die Geschäftsführung des Kölner Brauhauses „Gaffel am Dom“ den Rotstift bei Pommes frites angesetzt. „Das ist korrekt“, sagte Geschäftsführer Erwin Ott am Dienstag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet, dass zum 1. April in dem Brauhaus Bratkartoffeln statt Pommes frites als eine Beilage zu Gerichten gereicht werde.