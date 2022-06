Von Anfang Juni bis Ende August 2022 wird der Steuersatz für Benzin um fast 30 Cent, für Diesel um gut 14 Cent gesenkt. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Energie Die Spritpreise steigen wieder Von dpa | 02.06.2022, 08:01 Uhr | Update am 02.06.2022

Am ersten Tag kam die Senkung der Spritsteuern noch nicht komplett bei den Autofahrern an. Am zweiten Tag steigen die Preise wieder. Eine Ökonomin sieht die Ölkonzerne als Gewinner.