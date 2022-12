Erdgasspeicher Rehden Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Energie Kälte ließ Gasverbrauch stark steigen Von dpa | 22.12.2022, 15:02 Uhr

Vergangene Woche ist es kalt gewesen in Deutschland. Haushalte und Gewerbe verbrauchten so viel Gas wie in bisher keiner anderen Woche des Jahres. Sinken die Speicherfüllstände nun wieder langsamer?