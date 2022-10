Job-Messe Foto: Wu Hong/EPA/dpa/Archiv up-down up-down Arbeitslosigkeit Jeder fünfte junge Chinese ohne Job Von dpa | 21.10.2022, 08:15 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in China ist so hoch wie nie. Zwar verspricht Xi Jinping auf dem Parteitag „allgemeinen Wohlstand“, aber Lösungen für die Krise sind nicht in Sicht. Gerade junge Leute gehen leer aus.