Inflation Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Statistisches Bundesamt Inflationsrate verharrt im Februar bei 8,7 Prozent Von dpa | 01.03.2023, 14:08 Uhr

Die Teuerung in Deutschland verharrt auf hohem Niveau. In den nächsten Monaten dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher auf Entlastung hoffen. Doch die hohe Inflation wird nicht so rasch verschwinden.