Verbraucher Inflationsrate springt im März auf 7,3 Prozent Von dpa | 30.03.2022, 15:39 Uhr

Der Krieg in der Ukraine heizt die Energiepreise an. Die Inflation in Deutschland steigt im März auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten. Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht.