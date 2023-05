Inflation Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down EZB-Umfrage Inflationserwartungen der Verbraucher steigen deutlich Von dpa | 11.05.2023, 11:19 Uhr

Wie werden sich die Preise in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln? Was die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Eurozone erwarten.