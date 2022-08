Inflation Foto: Hendrik Schmidt up-down up-down Inflation Die Inflation war seit der Ölkrise nicht mehr so hoch Von dpa | 30.08.2022, 14:12 Uhr

Die Verbraucherpreise in Deutschland ziehen wieder deutlich stärker an. Volkswirte halten in den kommenden Monaten sogar zweistellige Teuerungsraten für möglich.