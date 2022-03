Inflation FOTO: Annette Riedl Verbraucher Inflation in MV bei 5,4 Prozent im Februar Von dpa | 07.03.2022, 15:39 Uhr | Update vor 34 Min.

Die Inflation ist im Februar in Mecklenburg-Vorpommern mit 5,4 Prozent höher ausgefallen als im Bundesdurchschnitt mit 5,1 Prozent. Vor allem die Preise für Haushaltsenergie und Kraftstoffe belasten die Verbraucher mit plus 22,4 Prozent deutlich stärker als im Februar 2021, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte.