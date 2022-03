BDI-Chef Siegfried Russwurm FOTO: Jörg Carstensen Verbände Industrie mahnt wegen Corona-Zahlen zu Vorsicht Von dpa | 15.03.2022, 12:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Regierung will in wenigen Tagen die meisten Corona-Maßnahmen streichen. Ist das verantwortbar angesichts steigender Infektionszahlen? BDI und VDMA sind in Sorge.