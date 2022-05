Der Rasende Roland fährt in den Bahnhof Binz ein. Foto: Stefan Sauer/dpa/Bildarchiv FOTO: Stefan Sauer Bahnverkehr In MV können ab Montag 9-Euro-Tickets gekauft werden Von dpa | 23.05.2022, 01:03 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt an diesem Montag der Verkauf der 9-Euro-Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr. Die zwischen Bund und Ländern umstrittene Regelung war am Freitag im Bundesrat verabschiedet worden. Nach erstem Zögern hatte auch Mecklenburg-Vorpommern in der Länderversammlung zugestimmt. Der Nordosten hatte sein Abstimmungsverhalten bis zuletzt offengehalten. Die Landesregierung wollte so mehr Geld für den Öffentlichen Personennahverkehr herausschlagen. Das Ticket ist für die Monate Juni, Juli und August gültig.