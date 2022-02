Warnstreik Verdi FOTO: Paul Zinken Wirtschaft In Köln/Bonn drohen Flugausfälle wegen Warnstreiks Von dpa | 28.02.2022, 02:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Rosenmontag ist das Sicherheitspersonal am Flughafen Köln/Bonn zum Warnstreik aufgerufen. Es dürfte wie zuletzt in Düsseldorf zahlreiche Flugausfälle geben.