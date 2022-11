Einer Immowelt-Studie zufolge sind in einigen Stadt- und Landkreisen Norddeutschlands die Angebotspreise für Wohnungen innerhalb eines Jahres gesunken. Foto: Oliver Berg/ dpa up-down up-down Sinkende Nachfrage in Niedersachsen und SH In diesen norddeutschen Landkreisen sinken die Immobilienpreise bereits Von Corinna Clara Röttker | 09.11.2022, 16:01 Uhr

Steigende Zinsen, teures Baumaterial, sinkende Nachfrage: Die Lage am Immobilienmarkt trübt sich ein. Einer Studie zufolge geben die Preise für Wohnungen in Norddeutschland teils bereits nach - in der Stadt wie auf dem Land. Ein Überblick.