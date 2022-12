Eine Studie zeigt: In Niedersachsen beginnen sich die Preise zu normalisieren - doch nicht überall. Symbolfoto: picture alliance/dpa up-down up-down Analyse der Angebote Immobilienpreise in Niedersachsen: Wo ist es teuer, wo günstig? Von Alexander Kruggel | 15.12.2022, 18:08 Uhr

Der Immobilienmarkt ist ein hartes Pflaster: Seit 2010 steigen die Preise für Wohneigentum an. Eine neue Analyse zeigt nun: In Niedersachsen beginnt der Markt sich zu normalisieren. Zumindest dem Durchschnittsangebot nach – in einigen Regionen sind die Preise wieder kräftig gestiegen. Ein Überblick mit Tabelle.