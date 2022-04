Auf dem Markt zeichnet sich ein klarer Trend ab: In Ballungsräumen wächst die Bevölkerung weiter, die Nachfrage nach Wohneigentum nimmt zu, die Preise steigen. Eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Ärzten und günstiger Verkehrsanbindung wirkt wie ein Magnet. Das macht sich besonders in Osnabrück bemerkbar: Die Stadt belegt auf der Rangliste der durchschnittlichen Preise für frei stehende Einfamilienhäuser mit 261000 Euro Platz zwei hinter der Landeshauptstadt Hannover. Es folgen Göttingen und Braunschweig. In allen drei Städten ist die Einwohnerzahl zwischen 2006 und 2011 leicht gestiegen.

Bei den Landkreisen führt das an Hamburg grenzende Harburg mit 224000 Euro für ein Einfamilienhaus vor Lüneburg. Deutlich dahinter liegt der Landkreis Emsland. „Einen Run aufs Betongold können wir hier nicht feststellen“, sagt der Immobilienfachwirt Frank Speer im emsländischen Twist. Im ländlichen Raum komme der Trend zu Immobilienanlagen später an. Dennoch sind Einfamilienhäuser im Emsland nachfragebedingt immer noch wesentlich teurer als beim Schlusslicht der Liste, dem dünn besiedelten Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die Landkreise Osnabrück, Grafschaft Bentheim und Oldenburg liegen im oberen Drittel der Preisliste.

Der Vorsitzende des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersachsen, Siegmar Liebig, erwartet, dass sich der Markt weiter polarisiert. „Der bestehende Trend wird sich in Abhängigkeit der Dynamik der Bevölkerungsentwicklung fortsetzen“, sagt Liebig. In Regionen mit positiver Bevölkerungstendenz seien auch künftig steigende Preise zu erwarten. „In Bereichen mit rückläufiger Bevölkerungsentwicklung ist der umgekehrte Trend zu beobachten“, so Liebig.

Offenbar wirken aber auch andere, im Grundstücksmarktbericht nicht aufgeführte Faktoren auf die Preise. In Braunschweig etwa wuchs die Bevölkerung binnen fünf Jahren stärker als in Osnabrück – dennoch sind Familien-Eigenheime dort deutlich billiger.

Im Landesdurchschnitt wurden frei stehende Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser drei Prozent teurer, die Preise von Eigentumswohnungen stiegen um vier Prozent. Wohnbauland legte um ein Prozent zu.

Kasse machten besonders die Verkäufer von Grün- und Ackerland. Hier betrug die Preissteigerungsrate zehn Prozent – eine Folge des Flächenbedarfs von Biogasanlagen.