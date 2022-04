Für Mihai Balan vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen ist die Sache eindeutig: Generalunternehmen müssen bei Werkverträgen für die Löhne der Subunternehmen haften, fordert er im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Verein mit Hauptsitz in Frankfurt setzt sich für die Rechte von Wanderarbeitern ein. Nach Schätzung des Zusammenschlusses zieht es jedes Jahr rund 500000 Arbeitsmigranten vor allem aus Ost- und Südosteuropa nach Deutschland. „Vor allem in der Landwirtschaft und den Branchen Bau, Fleisch und Logistik. Zunehmend aber auch im Metallbereich“, sagt Balan.

Immer wieder stoße seine Organisation dabei auf Missstände. „Es ist gang und gäbe und passiert direkt vor unseren Augen – branchenübergreifend.“ Balan sagt: „Es gibt Subunternehmer, die betrachten ihre Angestellten gar nicht als Menschen.“

Balan beklagt, dass Formen organisierter Arbeitsmarktkriminalität als solche gar nicht erkannt oder lediglich mit niedrigen Bußgeldern belegt würden. Es sei notwendig, dass deutsche Behörden effektiver gegen Verstöße bei Löhnen oder Unterkünften vorgingen, sagt der Vereinsvertreter.

André Thielmann von der Diakonie Wuppertal kennt das Problem: Dass es so selten zur Anklage gegen Ausbeuter kommt, sei vor allem der Schwammigkeit des Paragrafen 233 „Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft“ des Strafgesetzbuches geschuldet, sagt Thielmann. Er ist an der Erstellung eines Berichts über solche Praktiken in Nordrhein-Westfalen beteiligt, der vom Bundesarbeitsministerium und dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird. „Der 233 und der 233a sind äußerst schwierig anwendbar“, so Thielmann. Für Ermittler seien die Paragrafen kaum praktikabel, die Beamten könnten Auftraggeber oft nur wegen Lohnbetrugs belangen.

Berichte über ausbeuterische Praktiken erreichen die Berichts-Arbeitsgruppe aus der westfälischen Fleischindustrie, die fließend in die niedersächsische übergeht, aus dem Baugewerbe und dem Altkleider-Recycling. Dabei bedürfe es gar nicht unbedingt eines befristeten Werkvertrages“, sagt Thielmann.

Es gebe auch sozialversicherte, von der zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit bewilligte Arbeitsverträge, die allerdings jeweils nur für ein einziges Unternehmen gälten. Diesem seien die Betroffenen dann ausgeliefert, müssten oft unbezahlte Sonderschichten fahren und wagten nicht zu widersprechen.