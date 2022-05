ARCHIV - Das Logo der IG Metall ist an einer Wand zu sehen. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann Windenergie IG Metall: Habeck soll Plattform-Produktion anschieben Von dpa | 04.05.2022, 12:49 Uhr | Update vor 48 Min.

Die IG Metall hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aufgefordert, den Aufbau einer heimischen Produktion von Konverter-Plattformen für Windparks in den Meeren anzuschieben. Die schwimmenden Plattformen würden für den Ausbau der Windkraftnutzung vor den Küsten gebraucht, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, am Mittwoch in einem Online-Pressegespräch. Ein Mangel daran drohe zum Flaschenhals des Ausbaus werden. Zugleich benötigten die insolventen MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern dringend Perspektiven. Friedrich erinnerte daran, dass auf der Werft in Wismar früher bereits solche Konverter-Plattformen gebaut wurden.