ARCHIV - Ifo-Institut: In der zweiten Jahreshälfte könnte die Inflation abflauen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Monika Skolimowska Preise Ifo-Institut erwartet Abflauen der Inflation Von dpa | 27.05.2022, 09:06 Uhr

Das Ifo-Institut sieht erste Zeichen für ein Abflauen der Inflation in der zweiten Jahreshälfte. Grund dafür ist, dass per Saldo weniger Firmen die Preise erhöhen wollen, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Freitag unter Berufung auf eine Befragung mitteilten.