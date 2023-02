Geschäftsklima Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Konjunktur Ifo-Geschäftsklima hellt sich vierten Monat in Folge auf Von dpa | 22.02.2023, 11:38 Uhr

Verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft - bereits zum vierten Mal in Folge. Vor allem was die Zukunft angeht, sind viele Unternehmen zuversichtlich.