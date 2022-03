Kraftstoffpreis FOTO: Daniel Bockwoldt Energie IEA will wegen Ukraine-Krieg Rohölreserven freigeben Von dpa | 01.03.2022, 20:31 Uhr | Update vor 11 Min.

In Folge des Kriegs in der Ukraine sind die Ölpreise kräftig gestiegen. Jetzt wollen führende Industriestaaten an die Reserven gehen, um Verbraucher vor einer Preisexplosion zu schützen.