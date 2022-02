Ukraine-Konflikt - Kraftstoffpreise am Morgen FOTO: Sven Hoppe Hohe Spritpreise Rekordpreise für Diesel und Benzin – wo Tanken billiger ist Von dpa | 28.02.2022, 15:54 Uhr

Durch den Krieg in der Ukraine sind die Spritpreise in Deutschland auf einem Rekordhoch. Was der Liter Benzin und Diesel aktuell kosten – und wo Tanken günstiger ist.