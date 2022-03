Steigende Verbraucherpreise in Niedersachsen FOTO: Sebastian Kahnert Wirtschaft Hohe Energiekosten sorgen für gestiegene Verbraucherpreise Von dpa | 01.03.2022, 14:14 Uhr | Update vor 24 Min.

Auch im Februar sind die Verbraucherpreise in Niedersachsen weiter gestiegen. Im Vergleich zum Februar 2021 habe sich das Preisniveau um 4,8 Prozent erhöht, teilte am Dienstag das Landesamt für Statistik Niedersachsen in Hannover mit. Im Januar lag die Inflationsrate bei 4,7 Prozent.