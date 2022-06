Ein bisschen stolz ist Hans-Joachim Haming schon. Der Chef der Agentur für Arbeit in Nordhorn hat niedersachsenweit in seinem Bezirk die geringste Arbeitslosenquote. Gerade einmal 3,6 Prozent der Menschen in der Grafschaft Bentheim und im Emsland suchen einen Job. „Das ist schon ziemlich nah an der Vollbeschäftigung dran“, sagt der Agenturleiter.

Was ihn freut, macht der Wirtschaft sorgen. Es fehlen Arbeitskräfte. Mehr als 3000 Stellen sind unbesetzt. Hinzu kommen rund 1700 Ausbildungsplätze, für die bis zum 1. August noch ein Lehrling gefunden werden muss. Auf der anderen Seite der Grenze verhält es sich genau anderes herum. Nach Zahlen von Haming liegt die Arbeitslosenquote in Emmen bei 10,6 Prozent, in der Stadt Enschede und Umland bei 11,1 Prozent. Ein niederländischer Arbeitsvermittler formulierte es in der Zeitung „ Volkskrant “ so: „Sie haben die freien Stellen, wir haben die Menschen.“

Dieses Potenzial wollen die Deutschen abgreifen. Gezielt sei seine Agentur auf Arbeitsmessen in den Niederlanden vertreten, erzählt Haming. Besonders in der Baubranche, der Logistik oder dem Hotel- und Gaststättengewerbe seien Stellen zu besetzen. Die Arbeit trägt Früchte: An den Rothkötter-Schlachthof in Haren konnte die Agentur beispielsweise mehr als 100 niederländische Arbeiter in den vergangenen Monaten vermitteln. Und auch im Ferienzentrum Schloss Dankern gehen neuerdings 30 Niederländer einer Beschäftigung nach.

Auch andernorts wird um die Nachbarn geworben. Das Unternehmensnetzwerk „ Ems-Achse “ – zuletzt vor allem durch die Vermittlung spanischer Auszubildender in den Schlagzeilen – hat es ebenfalls auf Niederländer abgesehen. Info-Veranstaltungen werden angeboten und Kontakte zu Arbeitsvermittlungen im Nachbarland geknüpft.

Etwas weiter nördlich haben der Landkreis Leer und der Landkreis Oldambt das Net(z)werk No(o)rd ins Leben gerufen. Schwerpunkt ist die Fortbildung von Arbeitslosen. „Unser Ziel ist es, die Grenze aus dem Kopf zu bekommen“, sagt die Projektbeauftragte Monika Fricke. So konnten niederländische Arbeiter an den Windmühlen-Bauer Enercon vermittelt werden. Zudem soll in der Grenzgemeinde Bad Nieuweschans ein Service-Büro für grenzüberschreitende Arbeit eröffnet werden.