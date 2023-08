Messen Hifi-Manager: Unterhaltungselektronik wird langlebiger Von dpa | 30.08.2023, 14:08 Uhr | Update vor 41 Min. Elektronikmesse IFA Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down

Heute beginnt in Berlin die Technik-Messe IFA, auf der wieder zahlreiche neue Gadgets vorgestellt werden. Doch ein jährliches Feuerwerk an Neuheiten in der Unterhaltungselektronik - damit könnte bald Schluss sein.