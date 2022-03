Containerterminal FOTO: Daniel Reinhardt Schifffahrt HHLA-Gespräche mit Eurogate ziehen sich hin Von dpa | 24.03.2022, 13:43 Uhr | Update vor 38 Min.

Die Verhandlungen des Hamburger Hafenlogistikers HHLA mit dem Bremer Konkurrenten Eurogate über einen gemeinsamen Betrieb ihrer norddeutschen Containerterminals ziehen sich in die Länge. „Die beteiligten drei Parteien sprechen weiterhin miteinander“, sagte die HHLA-Chefin Angela Titzrath am Donnerstag bei der Vorlage des Geschäftsberichts für 2021. „Wie lange die Gespräche noch dauern werden, darauf will ich mich nicht festlegen, aber bei gutem Willen aller Beteiligten kann eine entsprechende Absichtserklärung zeitnah unterzeichnet werden.“