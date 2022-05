ARCHIV - Die Regionalchefin der Agentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, steht vor dem Hauptgebäude. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Bundesagentur für Arbeit Haupt-Koopmann: Krise noch nicht am Arbeitsmarkt angekommen Von dpa | 03.05.2022, 12:25 Uhr

Seit Beginn des Ukraine-Krieges haben in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Krise 53 Unternehmen mit 1000 Beschäftigten Anträge auf Kurzarbeit gestellt. „Die Ukrainekrise ist auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein noch nicht angekommen“, sagte die Regionalchefin der Agentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Im April habe es im Norden insgesamt 182 Anträge auf Kurzarbeit gegeben, davon nur zehn im Zusammenhang mit dem Krieg.