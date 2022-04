Polizei Berlin FOTO: Paul Zinken Internet Hasskriminalität: Durchsuchungen in Hamburg und Berlin Von dpa | 08.04.2022, 17:49 Uhr | Update vor 21 Min.

Im Kampf gegen Hasskriminalität sind am Donnerstag sechs Wohnungen in Hamburg und vier Objekte in Berlin durchsucht worden. Den sechs Tatverdächtigen aus Hamburg im Alter von 20 bis 65 Jahren wird vorgeworfen, über Socialmedia-Kanäle Kommentare oder Nachrichten gepostet beziehungsweise verschickt zu haben, die teils beleidigenden, volksverhetzenden oder bedrohenden Inhalt hatten, teilte die Polizei am Freitag mit.