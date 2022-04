ARCHIV - Ein Papierblock in Form eines Hapag-Llyod-Containers liegt auf einem Tisch. Foto: picture alliance / Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild FOTO: Frank Rumpenhorst Schifffahrt Hapag-Lloyd hebt Jahresprognose dank hoher Frachtraten an Von dpa | 28.04.2022, 16:50 Uhr

Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd wird nach einem starken ersten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Auf Basis des aktuellen Geschäftsverlaufs dürfte auch das zweite Quartal über den bisherigen Erwartungen liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Deshalb hebt das Management seine Jahresprognose an und erwartet nun ein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 11,7 bis 13,6 Milliarden Euro. Bislang lag die Spanne bei 8,9 bis 10,7 Milliarden Euro. Die Prognose sei wegen der andauernden Corona-Pandemie sowie dem Krieg in der Ukraine jedoch mit hohen Unsicherheiten behaftet.