Reparatur statt Wegwerfen Handy defekt, Fernseher kaputt? Diese Alternativen gibt es zum Neukauf Von dpa | 02.03.2023, 05:01 Uhr

Elektrogeräte halten oft nicht so lange, wie man es sich von ihnen erhofft. Doch anstatt direkt eine Neuanschaffung zu tätigen, kann man PC, Smartphone und Co. auch anderweitig wieder in Gang setzen.