Wirtschaft Handelskammern: Häfen müssen stärker kooperieren Von dpa | 25.02.2022, 12:56 Uhr

Die großen deutschen Seehäfen müssen aus Sicht der Handelskammern in Hamburg und Bremen zusammenrücken und gemeinsam an Attraktivität für Reedereien gewinnen. „In jüngerer Zeit verlorene Marktanteile müssen zurückgewonnen und zusätzliches Wachstum für die norddeutsche Küste generiert werden“, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier der Kammern, das am Freitag veröffentlicht wurde.