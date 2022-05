ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Hamburg Hamburgerin um viel Geld für Hundewelpen betrogen Von dpa | 17.05.2022, 12:14 Uhr

Beim versuchten Internet-Kauf eines Hundewelpen ist eine 54-jährige Hamburgerin um 1600 Euro betrogen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau Ende April in einer Facebook-Gruppe einen Welpen entdeckt, der zum Verkauf stand. Der Hund der Rasse Yorkshire Terrier Biewer sollte 500 Euro kosten. Nachdem die Frau mit der angeblichen Verkäuferin in Kontakt getreten sei, habe diese zunächst eine Anzahlung gefordert. Es seien weitere Geldforderungen gefolgt, denen die Hamburgerin ebenfalls nachgekommen sei. Als die Betrüger noch mehr Geld verlangten, habe die Interessentin Anzeige bei der Polizei erstattet. Bis dahin hatte sie den Angaben zufolge aber bereits 1600 Euro gezahlt, ohne den Hund erhalten zu haben. Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang vor Hundekäufen im Internet ohne persönlichen Kontakt.