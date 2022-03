Hamburger Hochbahn zu Re-Start der U-Bahnlinie U3 FOTO: Markus Scholz Öffentlicher Nahverkehr Hamburger U3 fährt nach Sanierung wieder auf komplettem Ring Von dpa | 27.03.2022, 19:44 Uhr | Update vor 20 Min.

Rund 14 Monate hat die Sanierung der Hamburger U-Bahn-Strecke zwischen der Mönckebergstraße und dem Baumwall gedauert - nun ist die U3 wieder auf dem kompletten Ring unterwegs. Am Montag (4.17 Uhr) nimmt die Linie in Barmbek Fahrt auf und steuert wieder als Ringlinie fast alle Haltestellen auf der etwa 21 Kilometer langen Rundstrecke an. Nur die Haltestelle Mönckebergstraße wird zunächst noch nicht angefahren. Hier soll der Ausbau zur barrierefreien Station bis Ende Mai geschafft sein.