Tarife Hamburger Luftsicherheitskräfte: Warnstreik am Dienstag Von dpa | 15.03.2022, 01:22 Uhr

Reisende am Hamburger Flughafen müssen sich am Dienstag auf Flugausfälle und Verzögerungen einstellen. Im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle in Hamburg zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Flughafengesellschaft empfahl allen Reisenden, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren.