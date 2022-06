Ein Tanklager für Rohöl der PCK-Raffinerie GmbH in Schwedt. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul Energie Habeck zur Raffinerie-Zukunft: „Schwedt zu Leuna“ machen Von dpa | 13.06.2022, 12:00 Uhr

Kein russiches Öl mehr: Was sind also die Alternativen für die PCK-Raffinerie in Schwedt? Die Raffinerie in Leuna soll nun als Vorbild dienen.