Autoindustrie Habeck: Förderung für Northvolt-Batteriefabrik in Heide an Von dpa | 15.03.2022, 14:50 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Fördermittel für die geplante Batteriefertigung des schwedischen Unternehmens Northvolt im schleswig-holsteinischen Heide angekündigt. Die Mittel würden im Rahmen des Programms „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI) zur Verfügung gestellt, teilte Habeck am Dienstag in Berlin mit. „Northvolts Produktion wird konkret dazu beitragen, die Lieferketten für Elektromobilität in Deutschland und Europa zu stärken“, so der Minister. „Deshalb wird auch die Bundesregierung das Projekt substanziell unterstützen.“ Eine Summe nannte er noch nicht.