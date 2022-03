Ministerpräsident Günther besucht Elektrodenfertiger FOTO: Christian Charisius Industrie Günther bei Elektrodenfertiger für Batterien in Flintbek Von dpa | 10.03.2022, 17:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Unternehmen UniverCell in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat am Donnerstag eine leistungsfähige neue Maschine offiziell in Betrieb genommen und wird damit nach eigenen Angaben zum größten Elektrodenproduzenten für den Nicht-Fahrzeug-Markt in Europa. Das Unternehmen produziert Elektroden, Zellen, Module und Batterien auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie.