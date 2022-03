Parteitag CDU Schleswig-Holstein FOTO: Axel Heimken Energieversorgung Günther: Absichtserklärung für LNG-Terminal starkes Signal Von dpa | 05.03.2022, 13:12 Uhr | Update vor 21 Min.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Absichtserklärung für das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel als starkes Signal bezeichnet. „Ziel muss es sein, das Terminal im Interesse einer stabilen und sicheren Energieversorgung mit Gas in Deutschland zügig fertigzustellen“, sagte Günther am Samstag am Rande eines CDU-Listenparteitags in Neumünster. Die Planungen für den Standort Brunsbüttel seien weit fortgeschritten.