Bei der Grundsteuererklärung zählen Garagen in Niedersachsen zur Nutzfläche. Foto: Imago Images So werden Garage, Schuppen und Gartenhaus in der Grundsteuer angegeben Von Corinna Clara Röttker | 24.09.2022, 11:00 Uhr

In Niedersachsen müssen gewisse Nutzflächen in der Grundsteuererklärung erst ab einer bestimmten Größe angegeben werden. Je nach Flächenart kann diese variieren. Was aber, wenn Garage und Geräteraum ein und derselbe Raum sind? Ein Experte gibt Antworten.